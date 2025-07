1 Beamte der Zollfahndung durchsuchten am Donnerstag Objekte in Bad Cannstatt und den Kreisen Esslingen und Rems-Murr. (Symbolbild) Foto: IMAGO/photothek

Mehr als 100 Zollfahnder durchsuchen am Donnerstag mehrere Objekte in Bad Cannstatt und den Kreisen Esslingen sowie Rems-Murr. Was bislang bekannt ist.











Beamte der Zollfahndung Stuttgart durchsuchen am Donnerstagvormittag mehrere Objekte in Stuttgart-Bad Cannstatt und in den Kreisen Esslingen sowie Rems-Murr.