Großeinsatz der Polizei: Kaputte Bremsen und übermüdete Fahrer bei Reisebus-Kontrollen

Als Polizisten aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in Darmstadt mehrere Reisebusse kontrollieren, stellen sie etliche Verstöße fest.
Kaputte Bremsen oder Fahrer ohne Führerschein: Polizisten haben in Darmstadt mehrere Reisebusse kontrolliert und bei fast allen von ihnen Verstöße festgestellt. Die Beamten lotsten am Donnerstag insgesamt 13 Fahrzeuge – teils mit mehreren Fahrern – aus Deutschland und Europa von den umliegenden Autobahnen zu ihrer Dienststelle, wie die Polizei mitteilte. Bei 12 von den 13 Reisebussen wurden Verstöße festgestellt.