Großeinsatz der Polizei: Kaputte Bremsen und übermüdete Fahrer bei Reisebus-Kontrollen

Kaputte Bremsen oder Fahrer ohne Führerschein: Polizisten haben in Darmstadt mehrere Reisebusse kontrolliert und bei fast allen von ihnen Verstöße festgestellt. Die Beamten lotsten am Donnerstag insgesamt 13 Fahrzeuge – teils mit mehreren Fahrern – aus Deutschland und Europa von den umliegenden Autobahnen zu ihrer Dienststelle, wie die Polizei mitteilte. Bei 12 von den 13 Reisebussen wurden Verstöße festgestellt.

Zwei von ihnen hatten demnach je eine gerissene Bremsscheibe, während ein dritter Bus an einem seiner Vorderräder fast gar keine Bremskraft mehr hatte. Zudem entdeckten die Polizisten einen manipulierten Tacho, der dafür sorgte, dass der Bus schneller fahren konnte als erlaubt.

Viele Fahrer saßen zu lange am Lenkrad

Viele der 22 kontrollierten Fahrer saßen außerdem schon viel zu lange am Lenkrad. Zwei von ihnen waren laut Mitteilung seit Mittwochmorgen fast ununterbrochen durchgefahren, bei anderen fehlten die Aufzeichnungen zu ihren Ruhezeiten komplett. Zwei weitere Männer hatten demnach keine gültige Fahrerlaubnis mehr. In insgesamt 16 Fällen laufen jetzt Ermittlungsverfahren, wie es hieß.

Einen besonderen Fund machten die Beamten im Gepäck eines Fahrgastes, der in einem Reisebus aus Osteuropa unterwegs war. Der Mann hatte laut Polizei knapp 40 Kilo Dörrfleisch dabei. Weil das eine illegale Einfuhr sei, habe das zuständige Amt veranlasst, dass das Fleisch entsorgt werde. An den Kontrollen waren Polizisten aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beteiligt, unterstützt unter anderem vom Zoll.