1 Die Polizei rückte mit zehn Streifenwagenbesatzungen aus. Foto: dpa/Carsten Rehder

Zwei junge Männer geraten am Samstagmittag in Waiblingen in einen Streit, bei dem ein 19-Jähriger leicht verletzt wird. Daraufhin zieht er eine Schreckschusswaffe und schießt.











Link kopiert



Mit einem Großaufgebot von 20 Einsatzkräften ist die Polizei am Samstag gegen 15 Uhr in Waiblingen ausgerückt. An der Mayenner Straße waren zwei Männer in einen Streit geraten, bei dem auch Schüsse fielen.