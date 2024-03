Geiselnahme in den Niederlanden

1 In den Niederlanden ist es am Samstag zu einer Geiselnahme gekommen. Foto: dpa/ANP

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte rund um ein Café in den Niederlanden: Eine Geiselnahme hält am Samstag die Stadt Ede bei Arnheim in Atem.











Link kopiert



Die Geiselnahme in der niederländischen Stadt Ede ist beendet. Das teilte ein Sprecher des Bürgermeisters mit, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Ein Mann verließ das betroffene Café am Samstag mit erhobenen Armen und kam in Polizeigewahrsam, wie auf Bildern zu sehen war. Die Polizei bestätigte auf der Plattform X (vormals Twitter), dass alle vier Geiseln freigelassen wurden. Für den Nachmittag wurde eine Pressekonferenz angekündigt.