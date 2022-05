1 Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 55 Jahre alte Frau ist am Montagmorgen in ihrer Wohnung in der Heilbronner Straße in Tamm (Kreis Ludwigsburg) bei einem Brand ums Leben gekommen.

Wie ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei berichtet, wurde die Feuerwehr gegen 6.40 Uhr alarmiert. Sie rückte mit einer Vielzahl an Einsatzkräften zum Brandort aus. Im Inneren der Wohnung hatte sich offenbar ein Schmorbrand gebildet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte ein Sauerstoffgerät, das die 55-Jährige offenbar aus medizinischen Gründen benötigte, aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen und somit den Brand ausgelöst haben.

Die 55 Jahre alte Frau konnte nur noch tot aus ihrer Wohnung geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.