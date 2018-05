Großeinsatz der Feuerwehr in Stuttgart Verdächtiges weißes Pulver im Landesarbeitsgericht gefunden

Von red/aks 18. Mai 2018 - 12:49 Uhr

Am Landesarbeitsgericht in der Börsenstraße in Stuttgart-Mitte kommt es am Freitagnachmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Dort wurde ein Brief mit einer verdächtigen weißen Substanz gefunden. Das Gebäude wurde abgesperrt.





Stuttgart - Am Freitagmittag kommt es im Landesarbeitsgericht an der Börsenstraße in Stuttgart-Mitte zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Laut einem Sprecher der Polizei wurde dort in einem Brief eine verdächtige Substanz in Form eines weißen Pulvers gefunden.

Spezialeinsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den unbekannten Stoff und analysierten diesen. Bei der Untersuchung vor Ort konnte ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Pulver um Sprengstoff oder radioaktives Material handelt. Der Stoff wurde in ein Labor transportiert und genauer untersucht.

Zum Absender des verdächtigen Briefes sind bislang keine Informationen bekannt. Ein Mensch war mit der unbekannten Substanz in Berührung gekommen, dieser wurde vom Rettungsdienst untersucht.