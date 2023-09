Eine Zeugin meldet der Polizei per Notruf, dass in Kuchen eine Gaststätte brennen würde. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus. Die Einzelheiten.

Beim Brand einer Gaststätte in Kuchen (Kreis Göppingen) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wie die Beamten melden, hatte eine Zeugin gegen 2.15 Uhr die Polizei per Notruf informiert, dass eine Gaststätte im Gewerbepark in Kuchen brennen würde. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen. Die Feuerwehren Geislingen, Gingen an der Fils, Kuchen sowie Salach bekämpften den Brand mit einem Großaufgebot bis in die Morgenstunden.

Lesen Sie auch

Mehr als 60 Feuerwehrleute und auch der Rettungsdienst waren im Einsatz. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. In dem betroffenen Gebäude befindet sich keine Wohnung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hielt sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand in der Gaststätte auf. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Brandruine wurde wegen Einsturzgefahr gesperrt. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen übernommen.