Großeinsatz bei Unterriexingen: Verlassener Skoda an der Enz – Betrunkener Unfallfahrer vergisst Geldbeutel

Ein Skoda in einer Böschung bei Unterriexingen hat am Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Ein 28-Jähriger hatte den Wagen in der Nacht nach einem Unfall dort zurückgelassen.
Ein verlassener Skoda hat am Mittwochmorgen einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz bei Unterriexingen ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein anderer Autofahrer das beschädigte Fahrzeug kurz nach 7 Uhr in einer Böschung an der Enz neben der Großsachsenheimer Straße entdeckt. Nachdem er keine Personen darin vorfand, alarmierte der Mann die Polizei.