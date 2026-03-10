Großeinsatz für Rettungskräfte am Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasium: Es wurde Pfefferspray versprüht, es gibt mehrere Verletzte. Schüler wurden in der Georgii-Halle untergebracht.

Am Johannes-Kepler-Gymnasium in Leonberg gab es am Dienstagmittag einen großen Einsatz für die Rettungskräfte. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde im Schulgebäude Pfefferspray versprüht. Mehrere Schülerinnen, Schüler und Lehrer seien betroffen und würden derzeit vom Rettungsdienst betreut. Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 14.13 Uhr ein.

Pfefferspray im JKG Leonberg: drei Verletzte, viele Betroffene In einer ersten Meldung ging die Polizei von rund 25 verletzten Personen aus. Vor Ort stellte Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann klar: Es gibt drei verletzte Personen, viele weitere wurden jedoch vom Rettungsdienst betreut.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Schule wurde geräumt, mehr als 250 Kinder und Jugendliche wurden in der benachbarten Georgii-Halle untergebracht, wo sie weiter von Helferinnen und Helfern des Rettungsdienstes betreut werden. Auch Oberbürgermeister Tobias Degode eilte vom nahen Rathaus herbei, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen.

Polizei bittet darum, die Einsatzkräfte vor Ort nicht zu behindern

Die Polizei betonte während des Einsatzes: „Es wird darum gebeten, die Arbeit der Einsatzkräfte vor Ort nicht zu behindern.“ Derzeit wird das Schulgebäude belüftet.