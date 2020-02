6 Am Hauptbahnhof in Stuttgart ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Eine Rauchentwicklung am Stuttgarter Hauptbahnhof sorgt für Chaos im Nah- und Fernverkehr. Die Feuerwehr hat mittlerweile die Ursache für den Brand gefunden.

Stuttgart-Mitte - Eine Rauchentwicklung am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte hat am Dienstagmorgen den kompletten Bahnverkehr in diesem Bereich lahmgelegt (wir berichteten). Nun hat die Feuerwehr wohl die Ursache für den Rauch gefunden: Ein Kabelbrand in einem Versorgungstunnel.

Wie die Bundespolizei mitteilt, lokalisierte die Feuerwehr den Brand in dem Versorgungstunnel, der quer zu den Regional- und Fernverkehrsgleisen verläuft. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Kabelbrand durch eine defekte Wasserleitung ausgelöst worden sein.

Absperrmaßnahmen bleiben noch bestehen

Nachdem ab 8.30 Uhr sämtliche Züge – Nah-, Regional- und Fernverkehr – von der Sperrung betroffen waren, fahren die S-Bahnen seit 10 Uhr wieder.

Der Brand wurde gegen 10.45 Uhr von der Feuerwehr gelöscht, die Absperrmaßnahmen bleiben derzeit allerdings noch bestehen (Stand: 10.55 Uhr).

Nähere Informationen zu den Verspätungen und Ausfällen erhalten Sie in unserem Störungsmelder.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.