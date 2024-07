Großeinsatz am Rangierbahnhof: Waggon voller Metallspäne fängt Feuer

1 Am Rangierbahnhof konnte die Feuerwehr den Waggon gut erreichen. Foto: Feuerwehr Kornwestheim

Ein brennender Waggon am Güterbahnhof hat die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) am Mittwochabend auf Trab gehalten. Erst um 2.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben und wieder abziehen.











Link kopiert



Die Meldung „Zug brennt“ sorgte am Mittwochabend um 23.14 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Kornwestheim für Alarm. „Das kann alles sein“, sagt Peter Schraud von der Wehr, „sogar eine S-Bahn in Flammen“. Auf alles vorbereitet rückten 45 Wehrleute in Kornwestheim aus. Ein Waggon mit Metallspänen war auf den Gleisen in Kornwestheim in Brand geraten. „Durch die Alarmierung war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort“, sagt Schraud.