Großeinsatz am Milaneo in Stuttgart: Mann mit Messer rannte auf Zeugen zu – „Wussten nicht, was jetzt passiert“

Ein Mann mit einem Messer löst am Samstag einen Großeinsatz am Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart aus. Ein Zeuge filmt den Vorfall aus nächster Nähe. So hat er die Sekunden erlebt.

Dass der Einkaufsbummel in Stuttgart so enden würde, hatte sich der junge Mann auch nicht ausgemalt. Am Samstagabend sah sich der 21-Jährige, der nicht namentlich genannt werden möchte, gemeinsam mit seinem 20 Jahre alten Kumpel im Bereich des Einkaufszentrums Milaneo plötzlich mit einem Mann mit einem riesigen Messer konfrontiert, der direkt auf sie zurannte. „Das war schon kurz ein Schock“, sagt er „Wir wollten eigentlich nur kurz raus, frische Luft schnappen – und dann erlebst du sowas.“

Es war gegen 19.30 Uhr, als die beiden Männer kurz dem Trubel im beliebten und am Wochenende ziemlich vollen Milaneo entfliehen wollten. Der 21-Jährige sei mit seinem Kumpel an der Rückseite des Milaneo gestanden, als ein Mann die Treppe herunter gesprintet und an ihnen vorbei in der Tiefgarage verschwunden sei. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt offenbar schon vor Ort. „Es gab ein riesiges Geschrei“, erinnert sich der Zeuge, „also haben wir gedacht, wir schauen mal nach.“ Mit seinem Handy filmte er das Geschehen.

Polizeieinsatz am Milaneo: Mann machte „hektischen Eindruck“

Auf den Videoaufnahmen sind zwei Polizisten zu sehen, beide haben die Pistolen im Anschlag und auf den Mann gerichtet, der eine lange Stichwaffe in der Hand hält. „Das war ein riesen Messer“, sagt der Zeuge. Die Polizisten rufen: „Halt, stehen bleiben.“ Der Mann mit dem Messer – so ist es auf dem Video zu sehen – schert sich nicht darum, rennt los, frontal auf die beiden jungen Männer zu.

„Als wir das realisiert haben, wussten wir nicht, was jetzt passiert“, sagt der 21-Jährige. Alles sei sehr schnell gegangen, die beiden Zeugen seien dem Mann aus dem Weg gegangen, drückten sich an die Hauswand, als er an ihnen vorbei in Richtung Schlossgarten eilte. „Er hat uns gar nicht beachtet.“ An Details erinnert sich der 21-Jährige, der auf der Schwäbischen Alb wohnt, nur schemenhaft. Der Mann habe einen Bart gehabt, auf den Videoaufnahmen ist zudem zu sehen, dass er dunkle Kleidung trug.

Auf sie habe der Mann mit dem Messer einen hektischen und leicht überforderten Eindruck gemacht. „Es war deutlich, dass das eine Ausnahmesituation für ihn war.“ Was der Mann vorhatte: bislang unklar. Die Polizei konnte zu den Hintergründen am Montagmorgen zunächst keine Auskunft geben. Auch der 21-Jährige, der die Situation filmte, stellt sich die Frage: „Ich würde schon gern wissen, was davor passiert ist“, sagt er. „Wer mit so einem riesen Messer rumrennt; normal ist das nicht.“

Viel Blaulicht, viele Schaulustige

Die Situation im Anschluss beschreibt der Zeuge als unübersichtlich. Schnell sei ein Großaufgebot der Polizei vor Ort gewesen. Die Straßen seien weiträumig abgesperrt worden.

Das Milaneo war am Samstag gut besucht. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Dass das Polizeirevier 2 direkt gegenüber liegt, dürfte das Eintreffen der Beamten beschleunigt haben. Der Mann, wegen dem die Beamten ausrückten, habe sich vermutlich versteckt. Offenbar rechnete die Polizei mit Gegenwehr. Auch ein Hundeführer war im Einsatz. Beamte seien auch mit „einer Art Schutzschild“ ausgestattet gewesen, so berichtet es der Zeuge.

Nach und nach hätten sich immer mehr Schaulustige eingefunden, die wohl auch vom vielen Blaulicht angezogen wurden. Der Mann mit dem Messer, der die ganze Aufregung ausgelöst hatte, wurde festgenommen. Das teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit.