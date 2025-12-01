Großeinsatz am Milaneo in Stuttgart: Mann mit Messer rannte auf Zeugen zu – „Wussten nicht, was jetzt passiert“

Ein Mann mit einem Messer löst am Samstag einen Großeinsatz am Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart aus. Ein Zeuge filmt den Vorfall aus nächster Nähe. So hat er die Sekunden erlebt.
Dass der Einkaufsbummel in Stuttgart so enden würde, hatte sich der junge Mann auch nicht ausgemalt. Am Samstagabend sah sich der 21-Jährige, der nicht namentlich genannt werden möchte, gemeinsam mit seinem 20 Jahre alten Kumpel im Bereich des Einkaufszentrums Milaneo plötzlich mit einem Mann mit einem riesigen Messer konfrontiert, der direkt auf sie zurannte. „Das war schon kurz ein Schock“, sagt er „Wir wollten eigentlich nur kurz raus, frische Luft schnappen – und dann erlebst du sowas.“