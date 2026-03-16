Großeinsatz am JKG in Leonberg: „Wer war denn da mit der Drohne unterwegs?“ – KI-Video wirft weiter Fragen auf

Vom Großeinsatz nach einer Pfefferspray-Attacke in Leonberg kursiert ein Bilder-Video, bei dem Künstliche Intelligenz verwendet wurde. Für Fotografen wird das ein größeres Problem.
Er habe es erst überhaupt nicht kapiert. „Ich dachte mir: „Hä, wer war denn da mit der Drohne unterwegs?“ Frank Dettenmeyer war zunächst ziemlich erstaunt. Der Sindelfinger Fotograf beliefert diese Zeitung regelmäßig mit Bildern von Blaulicht-Einsätzen. Und auch er hat das mit Künstlicher Intelligenz frisierte Video über den Vorfall mit Pfefferspray am Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) vom Dienstagmittag wahrgenommen. Klar – stammen ein paar der dafür verwendeten Bilder, die Dettenmeyer genau kennt, doch von einem seiner Kollegen bei Blaulicht News BB.