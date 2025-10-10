Große Weinprobe in Fellbach: Bewusstes Weintrinken und Delfine im Kugelfisch-Rausch

Beim traditionellen Auftakt zum Fellbacher Herbst erleben mehr als 700 Besucher einen vergnüglichen Abend – mit aufmerksamen Probierschlucken und rauschhaften Ausflügen ins Tierreich.
Mit Blindverkostungen auf der Bühne und vergnüglichen Forschungsergebnissen aus dem Tierreich sind die Fellbacher Weingärtner in die tollen Tage rund um den Fellbacher Herbst gestartet. Mehr als 700 Gäste erlebten am Donnerstag im Hölderlinsaal der Schwabenlandhalle mit der Weinexpertin Natalie Lumpp und dem Biologen Mario Ludwig einen unterhaltsamen und ausgesprochen kurzweiligen Abend.