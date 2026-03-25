Auf der Messe „Ditzingen Mobil – wir bewegen“ bekommen die Besucher viele Einblicke und Informationen. Es gibt Mitmachaktionen und Beratung rund um das Thema Fortbewegung.
An diesem Wochenende, 28. und 29. März, dreht sich in der Ditzinger Innenstadt alles rund um das Thema Mobilität. Jeweils von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich die Ditzinger Innenstadt in der Marktstraße, der Münchinger Straße und auf dem Laien in einen Ort, der von einer Thematik beherrscht wird: Mobilität und Fortbewegung. Die Messe „Ditzingen Mobil – wir bewegen“ will Einblicke geben, informieren sowie Mitmachaktionen und Beratung rund um das Thema Fortbewegung bieten. Am Sonntag ist außerdem von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen, zahlreiche Einzelhändler beteiligen sich.