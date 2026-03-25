Auf der Messe „Ditzingen Mobil – wir bewegen“ bekommen die Besucher viele Einblicke und Informationen. Es gibt Mitmachaktionen und Beratung rund um das Thema Fortbewegung.

An diesem Wochenende, 28. und 29. März, dreht sich in der Ditzinger Innenstadt alles rund um das Thema Mobilität. Jeweils von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich die Ditzinger Innenstadt in der Marktstraße, der Münchinger Straße und auf dem Laien in einen Ort, der von einer Thematik beherrscht wird: Mobilität und Fortbewegung. Die Messe „Ditzingen Mobil – wir bewegen“ will Einblicke geben, informieren sowie Mitmachaktionen und Beratung rund um das Thema Fortbewegung bieten. Am Sonntag ist außerdem von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen, zahlreiche Einzelhändler beteiligen sich.

Im Vergleich zum Vorjahr bleibe die Messe in diesem Jahr laut dem Sprecher der Stadt, Michael Geyer, „in Größe und Struktur weitgehend konstant“. Die Messe habe sich in den vergangenen Jahren als publikumsstarkes Format etabliert. Es ziehe Besucher in die Stadt und sorge für eine spürbare Belebung. „Sie tragt zur Attraktivität Ditzingens als Wohn- und Wirtschaftsstandort bei“, erklärt Geyer. Gleichwohl lege die Messe in diesem Jahr wieder einen größeren Fokus auf Information, Beratung und praxisnahe Angebote.

Während mehrere Autohäuser und Fahrradhändler sowie eine Fahrschule an beiden Tagen präsent sind, findet am Messesamstag die „Große Radbörse“ des 1. Karnevalvereins Leonberg im Schlossgarten statt. Zwischen 10 und 13 Uhr können Fahrräder zum Verkauf abgegeben werden. Von 13 bis 16 Uhr werden die Räder verkauft.

Die Besucher können ihre Fahrssicherheit testen

Der Fahrrad-Fahrsicherheitsparcours des örtlichen Unternehmens „Unternehmensberadung“ lädt am Samstag am Parkplatz Schloss nicht nur dazu ein, das eigene Können zu zeigen, dort sollen auch Tipps zur Verbesserung der Fahrsicherheit gegeben werden. Die Polizei gibt am Samstag Hinweise zur Sicherheit im Straßenverkehr. Der ADFC Strohgäu stellt unterschiedliche Fahrradmodelle als Transportmittel vor. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Dies gilt auch für die Fachvorträge am Sonntag im Bürgersaal des Rathauses, etwa jener einer Fahrschule über das Fahren im Alter und der Stadtwerke über E-Mobilität und Ladeinfrastruktur.

Es gibt ein abwechslungsreiches Programm für alle Messebesucher: Marionettentheater, Schminken, Kinderkarussell und Livemusik, ein Straßenkünstler verblüfft, ein Zauberer tritt auf, die Bike-Abteilung der SVGG Hirschlanden-Schöckingen lädt zur Bike- und Trial-Station ein.

Trotz schlechter Haushaltslage hält Ditzingen weiterhin an der Messe fest. Im Etat der Stadt sind 15 000 Euro dafür eingeplant. „Gerade aufgrund der angespannten Haushaltslage setzt die Stadt bewusst auf Veranstaltungen mit nachhaltigem Mehrwert für die Innenstadt“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die Stadt verstehe „die Veranstaltung als gezielte Maßnahme, um die Innenstadt mit einer Messe lebendig zu gestalten und den Menschen bei der Mobilität zukunftsfähige Alternativen aufzuzeigen“.

Für die Messe sind die Marktstraße und Münchinger Straße zwischen den Einmündungen Autenstraße und Gartenstraße ab Freitag, 27.März, 13 Uhr, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Wochenmarkt wird auf den Vorplatz vom Adler verlegt.