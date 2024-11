Medien: Mehr als 50 Tote bei Unwettern in Spanien

Bei den schweren Unwettern in Spanien sind Medienberichten zufolge mindestens 51 Menschen alleine in der Mittelmeerregion Valencia ums Leben gekommen. Das berichtete die spanische Nachrichtenagentur Europapress unter Berufung auf die Regionalregierung in Valencia.











