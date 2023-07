Entlaufener Welpe überlebt tagelang in bitterer Kälte

1 Tiffy hat ihrer Familie ein kleines Weihnachtswunder beschert. Foto: privat

Eine Familie aus Böblingen erfüllt sich kurz vor Weihnachten einen lang ersehnten Wunsch: Sie schaffen sich einen kleinen Welpen namens Tiffy an. Für einige Tage ist das Familienglück perfekt, dann entwischt der kleine Hund durch einen Spalt in der Tür. Eine dramatische Suche beginnt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Tiffy ist vier Monate alt, als sie bei ihrer neuen Familie in Böblingen ankommt. Sie ist ein Bichon-Frisé-Welpe – kaum größer als eine Katze – und hat fluffig-flauschiges, weißes Fell. Vor allem die 16-jährige Lorena freut sich ganz besonders über den Neuzugang in der Familie. Schon lange hat sie sich einen Hund gewünscht. Anfang Dezember geht er in Erfüllung. Und bald darauf hat Tiffy der ganzen Familie sogar ein kleines Weihnachtswunder beschert.