Große Sorge um Kult-Darsteller: Aschenbrödel-Prinz Pavel Trávníček nach Herz-OP auf Intensivstation

Bange Tage für den tschechischen Schauspiel-Star Pavel Trávníček: Der Prinz-Darsteller aus dem Weihnachtsklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" musste sich einer schweren Herzoperation unterziehen. Seine Frau Monika dankt den Ärzten für die "Rettung unseres ewigen Prinzen".
Der Weihnachts-Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" machte ihn weltberühmt - nun kämpft Pavel Trávníček (75) mit schweren gesundheitlichen Problemen. Der tschechische Schauspieler musste sich einer komplizierten Herzoperation unterziehen und liegt derzeit auf der Intensivstation eines Prager Krankenhauses.