Große Sorge um Elton John: Kann er kaum noch unterschreiben?

1 Die britische Pop-Ikone Elton John zählt zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Foto: imago/PA Images

Elton John kämpft seit Monaten mit seiner schlechten Sehkraft. Offenbar führt dies nun dazu, dass er seine eigene Unterschrift nicht mehr richtig schreiben kann und diese dementsprechend verkürzen musste. Sein neues Album soll er nur noch mit einem "E" und einem Kuss signieren.











Elton Johns (77) Gesundheitszustand scheint sich weiter zu verschlechtern. Der legendäre Sänger habe seine Unterschrift laut eines Berichts der britischen Boulevardzeitung "The Sun" angeblich auf den Buchstaben "E" und einen Kuss verkürzen müssen. Angesichts seiner nachlassenden Sehkraft sei es für ihn zu einer Herausforderung geworden, seinen vollständigen Namen zu schreiben. Der Zeitung zufolge wurden Fans darüber informiert, dass Elton John sein Autogramm für die limitierten Sets seines kommenden Albums "Who Believes In Angels?" vereinfachen muss.