1 Charlotte Link teilt beunruhigende Worte mit ihren Fans. Foto: imago images/Future Image

Charlotte Link begeistert mit ihren Büchern Millionen. Jetzt teilte die Bestseller-Autorin jedoch beunruhigende Nachrichten: Sie ist schwer erkrankt und muss sich deshalb erst mal aus der Öffentlichkeit zurückziehen.











Link kopiert



Am 21. August erscheint der neue Thriller aus Charlotte Links (60) gefeierter Buchreihe rund um Kate Linville. Doch das Buch wird sie nicht wie gewohnt vorstellen können. Auf ihrem Instagram-Account machte die Bestseller-Autorin nun die beunruhigende Nachricht öffentlich, dass sie schwer erkrankt ist. "Manchmal wirft einem das Leben ganz schön große Steine in den Weg. So groß wie Felsbrocken", schrieb sie zu einem Bild mit ihrem Hund.