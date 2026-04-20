Große Schnitzel-Umfrage: Hier gibt es die besten Schnitzel im Kreis Esslingen – das sind die Top 6

Fast 120 Restaurants wurden genannt, aber ein Lokal in Esslingen überzeugt die Leser besonders – es ist bereits zum zweiten Mal als bestes Schnitzel-Restaurant ausgezeichnet worden.
Die gute Nachricht vorweg: Unsere Umfrage zeigt, dass es offensichtlich viele Restaurants im Kreis Esslingen gibt, die richtig gute panierte Schnitzel zubereiten. Insgesamt verteilten sich die Stimmen der 677 Umfrageteilnehmer auf fast 120 Restaurants. Geschmäcker sind verschieden. Manchmal sind es vielleicht nur Kleinigkeiten, die mitentscheiden, wo man am liebsten isst: Manche empfinden das Interieur als heimelig, andere verbinden ein besonderes Event wie die eigene Hochzeit oder Konfirmation mit einem Restaurant, wieder anderen schmeckt es in einem Lokal einfach wie bei Mutter.