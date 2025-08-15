Große Polizeiaktion: Zwei Verletzte nach Schüssen bei Moschee in Schweden

1 Vor einer Moschee in Schweden sollen zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden sein. (Symbolbild) Foto: Steffen Trumpf/dpa

In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, plötzlich sind Schüsse zu hören. Vieles ist noch unklar.











Örebro - Bei Schüssen nahe einer Moschee in der schwedischen Stadt Örebro westlich von Stockholm sind ersten Erkenntnissen zufolge zwei Menschen verletzt worden. Die Öffentlichkeit werde gebeten, sich von dem Ort des Vorfalls fernzuhalten, teilte die örtliche Polizei mit. Mehrere Rettungskräfte seien vor Ort, es laufe eine große Polizeiaktion. Zum Zustand der Verletzten gebe es aktuell noch keine Informationen.