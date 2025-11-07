Große Polizeiaktion: Polizei hat Einbrecher im Fokus – erwischt aber vor allem Verkehrssünder

Bei einer zweiwöchigen Schwerpunkt-Aktion überprüft die Polizei 1400 Personen. Die Aktion richtet sich gegen Einbrecher, ertappt werden allerdings tendenziell Andere.
Zum Beginn der dunklen Jahreszeit hat das Polizeipräsidium Aalen an einer landesweiten Aktion gegen Wohnungseinbrüche teilgenommen – mit 27 Kontrollaktionen in den Landkreisen Rems-Murr, Schwäbisch Hall und Ostalb. Daran waren laut der Polizei nicht nur sämtliche Reviere, sondern auch die Verkehrs- und die Kriminalpolizei beteiligt.