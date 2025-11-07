Große Polizeiaktion: Polizei hat Einbrecher im Fokus – erwischt aber vor allem Verkehrssünder

Bei einer zweiwöchigen Schwerpunkt-Aktion überprüft die Polizei 1400 Personen. Die Aktion richtet sich gegen Einbrecher, ertappt werden allerdings tendenziell Andere.

Zum Beginn der dunklen Jahreszeit hat das Polizeipräsidium Aalen an einer landesweiten Aktion gegen Wohnungseinbrüche teilgenommen – mit 27 Kontrollaktionen in den Landkreisen Rems-Murr, Schwäbisch Hall und Ostalb. Daran waren laut der Polizei nicht nur sämtliche Reviere, sondern auch die Verkehrs- und die Kriminalpolizei beteiligt.

Zwischen 22. Oktober und 4. November überprüften Beamte dabei über 700 Fahrzeuge und mehr als 1400 Personen. Die Kontrollen fanden teils stationär, teils mobil statt. Besonderes Augenmerk habe die Polizei dabei auf „verdächtige Gegenstände gelegt, die als Tatmittel bei Einbrüchen in Frage kommen könnten“, sagt Robert Kauer, Pressesprecher der Polizei Aalen.

Aber auch auf mögliches Diebesgut achteten die Beamten besonders. „Aus diesem Grund werden die Kontrollen auch oftmals nach Möglichkeit an Straßen mit überregionalem Verkehr, also Autobahnen, Bundesstraßen und so weiter durchgeführt“, erklärt der Sprecher.

Polizei Aalen: Fünf Festnahmen aus „verschiedenen Gründen“

Dunkelheit bietet Einbrechern Schutz vor Entdeckung. Foto: Silas Stein/dpa

Auch wenn der Schwerpunkt der Aktion offiziell auf Einbruchschutz lag, deckten die Einsatzkräfte bei ihren Kontrollen eher andere Verstöße auf. „Bei einem Großteil der festgestellten Verstöße handelte es sich um Verkehrsordnungswidrigkeiten“, so der Polizeisprecher. Beispiele seien die Nutzung von Handys am Steuer oder Fahrten unter Drogeneinfluss. Fünf bestehende Haftbefehle konnten ebenfalls vollstreckt werden – die Betroffenen seien „aus verschiedenen Gründen“ zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, so der Sprecher.

Parallel zu den Kontrollen informierten bei mehreren Infoveranstaltungen Präventionsexperten zum Thema Einbruchsschutz. Im Rems-Murr-Kreis standen sie unter anderem auf dem Gänsemarkt in Backnang und beim Zeitungsverlag in Waiblingen Rede und Antwort. Auch am 12. und 13. November sind noch weitere Infoveranstaltungen in Leutenbach und Plüderhausen geplant.