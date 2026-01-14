In Murr (Kreis Ludwigsburg) werden mehrere Gebäude abgerissen, um Platz für neue Wohnungen zu schaffen. Für attraktive Läden oder Mediziner geht auch ein Türchen auf.
Einen langen Atem hat die Gemeinde Murr beim Areal hinter dem früheren Rathaus bewiesen. Wann immer sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren die Gelegenheit bot, hat man in dem Viertel zwischen Murrgässle, Kirchgasse und Hindenburgstraße Grundstücke erworben. Stets mit dem Ziel im Hinterkopf, mitten im Ortskern ein modernes, dicht besiedeltes Wohnquartier aus der Taufe zu heben. Ganz am Ende wurde dann auch noch das letzte fehlende Puzzleteilchen eingefügt: Per Flächentausch mit einem Anrainer erreichte man einen homogenen Gebietszuschnitt.