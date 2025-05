Große Pläne in Großbottwar: Strom für fast 10 000 Haushalte via Windrad und PV-Anlage am Weinberg im Gespräch

Strom für fast 10 000 Haushalte via Windrad und PV-Anlage am Weinberg im Gespräch

1 In diesem Bereich hinter dem Harzberg möchte die Stadt Großbottwar Strom aus Sonnenkraft gewinnen. Foto: Avanti/Ralf Poller)

Die Stadt Großbottwar im Kreis Ludwigsburg treibt die Pläne für eine große Freiflächen-Solaranlage voran. In Sachen Windkraft geht auf der Gemarkung auch ein Türchen auf.











Rund 75 Prozent des Strombedarfs in Großbottwar wird bereits aus regenerativen Quellen gewonnen. Zu verdanken sei diese hohe Quote insbesondere den zwei Biogasanlagen auf der Gemarkung, sagt der Bürgermeister Ralf Zimmermann. Und es ist gar nicht so abwegig, dass Herdplatten, Wärmepumpen, Kühlschränke und Co. in der Stadt bilanziell gesehen bald komplett nachhaltig mit Energie versorgt werden.