Große Pläne für Cannabis-Läden: Kiffen und einkaufen: Unternehmer will mit Bio-Cannabis durchstarten

Kiffen und einkaufen: Unternehmer will mit Bio-Cannabis durchstarten

Die ersten beiden Anbauvereine im Raum Stuttgart haben ihre Lizenz erhalten. Lukas Schwarz möchte bald mit mehreren Clubs nachziehen und in Cannabisläden den Konsum in stilvollem Ambiente ermöglichen, unter anderem in Ludwigsburg.











Lukas Schwarz ist gerade viel auf Achse. Er hat einige Eisen im Feuer, muss dies und das klären. Sein Terminkalender ist randvoll. Der 32-Jährige führt irgendwie ein klassisches Geschäftsmann-Leben, irgendwie aber auch nicht. Denn Schwarz zieht die Fäden in einer jungen Branche. Der Unternehmer verdient sein Geld mit THC-freien Cannabis-Produkten, ist Chef der Cannameleon-Gruppe, die sechs Läden, unter anderem in der Ludwigsburger Seestraße, betreibt, und möchte nun im größeren Stil in den legalen Verkauf von berauschendem Gras einsteigen.