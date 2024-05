Große Pflugfelder Brücke in Kornwestheim

9 Die Stahlkonstruktion wird neben die Gleise gelegt. Foto: Simon Granville

Erneut war am Dienstagmorgen der Riesenkran über den Gleisen des Kornwestheimer Rangierbahnhofs im Einsatz. Ein weiterer Teil der Großen Pflugfelder Brücke wurde ausgehoben. Die Stahlkonstruktion soll im Herbst komplett verschwunden sein.











Ein weiterer Teil der Großen Pflugfelder Brücke ist am Dienstagvormittag ausgehoben worden. Bereits anfang vergangener Woche wurde ein erstes Teilstück der mehr als 100 Jahre alten Stahlkonstruktion abgebaut. Nun folgte in gleicher Art das nächste Stück. Mit einem Riesenkran wurde das vorher auseinandergeschweißte Stück vorsichtig ausgehoben. Ein weiteres Stück soll noch im Laufe der Woche abgebaut werden, und das finale Stück des Gebildes soll im Oktober verschwinden. Für 42 Millionen Euro wird die Brücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Schon 2010 wurden an der Brücke Mängel festgestellt.