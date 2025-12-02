Große Order aus Übersee: Aufträge für Maschinenbau erholen sich von Einbruch

1 Order aus Übersee retten die Auftragszahlen für den deutschen Maschinenbau im Oktober. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Nach einem schwachen September verzeichnet der Maschinenbau im Oktober mehr Bestellungen – doch laut VDMA bleibt die Branche auf niedrigem Niveau.











Link kopiert



Frankfurt/Main - Die Aufträge für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau erholen sich wieder. Nach einem desaströsen September berichtet der Branchenverband VDMA für den Oktober von einem preisbereinigten Bestellzuwachs von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dafür sorgten allein Order aus dem Nicht-EU-Ausland, die um 9 Prozent kletterten. Die Bestellungen aus dem Inland und aus den Euro-Ländern verharrten hingegen auf Vorjahresniveau.