Der große Moment ist da: Am 4. Juli stehen Oasis erstmals seit über 16 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. In Cardiff startet das mit Spannung erwartete Comeback der Britpop-Legenden - für viele Fans das Musik-Highlight des Jahres.

Am 4. Juli blickt die Musikwelt nach Cardiff: Oasis feiern ihr Comeback! Nach Jahren der Funkstille stehen Noel Gallagher (58) und sein Bruder Liam (52) wieder gemeinsam auf der Bühne. Die Uhr auf der Homepage läuft - der große Moment rückt näher.

Die Tour

Gut 16 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt feiern die Gallagher-Brüder jetzt ihr großes Live-Comeback. Nach dem Tourauftakt am 4. Juli in Cardiff stehen Noel und Liam am 5. Juli erneut dort auf der Bühne. Danach folgen Shows in Manchester, London, Edinburgh und Dublin. Ab Ende August touren Oasis durch Kanada, die USA, Mexiko, Südkorea, Japan, Australien, Argentinien, Chile und Brasilien. Deutschland steht bislang nicht auf dem Tourplan.

Lesen Sie auch

Der Ablauf

Um 17:00 Uhr Ortszeit öffnen am Freitag die Tore des Principality Stadium in Cardiff. Gegen 18:00 Uhr soll die Band Cast als erster Act auftreten, gefolgt von The-Verve-Frontmann Richard Ashcroft (53) ab 19:00 Uhr. Zur Primetime, ab 20:15 Uhr, werden dann Oasis das Stadion rocken. Gegen 22:30 Uhr soll alles vorbei sein. Auf Instagram heizt die Band die Stimmung bereits an. Zu sehen sind dort unter anderem auch Aufnahmen vom Aufbau der Bühne im Stadion.

Die Fans

Der Hype um die Oasis-Reunion-Tour ist enorm. Laut der britischen "Daily Mail" sollen einige Fans sogar vor den Stadiontoren übernachtet haben. Kein Weg war zu weit, kein Ticket zu teuer: In Cardiff wurden Anhänger aus Australien, Chile, Kolumbien, den USA, Italien - und auch aus Deutschland gesichtet. Die Nachfrage treibt die Preise in die Höhe: Tickets für den Auftaktabend sollen teils für bis zu 2.500 Pfund (rund 2.900 Euro) gehandelt werden. Auch Merch-Artikel gingen schon am Mittag weg wie warme Semmeln - Oasis sorgen nicht nur für Gänsehaut, sondern auch für klingelnde Kassen.

Neues, altes Album

Fans, die nicht dabei sein können, können sich zumindest auf eine neue Veröffentlichung im Herbst freuen. Der Oasis-Album-Klassiker "(What's The Story) Morning Glory?" erscheint laut Ankündigung der Band zum 30-jährigen Jubiläum als "Deluxe 30th Anniversary Edition" am 3. Oktober auf zwei CDs oder drei LPs. Neben den alten Songs sollen fünf neue Unplugged-Versionen von Liedern enthalten sein.