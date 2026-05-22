Große Leser-Umfrage: Welcher Biergarten im Rems-Murr-Kreis ist der schönste?

Erfrischungen am See, Snacks im Wald oder Vesper am Spielplatz? Biergartenfans haben im Kreis eine große Auswahl. Wir wollen wissen: Welche Freiluft-Gastro ist die beste – und warum?
Sonnenstrahlen auf der Haut, geselliges Gemurmel und Klirren von Gläsern, der Duft von frischen Spezialitäten in der Luft und ein kühles Getränk in der Hand – so lassen sich Frühlings- und Sommertage im Rems-Murr-Kreis aushalten. Unsere Region ist reich an idyllischen Orten unter freiem Himmel, die zum Verweilen, Genießen und Abschalten einladen.