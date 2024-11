Große Landesausstellung „The Hidden Länd“: Was verbirgt sich in der Stuttgarter Stiftskirche?

Die Geheimnisse der großen Baudenkmäler Stuttgarts sind alle gelüftet? Von wegen! Flankierend zur Großen Landesausstellung „The Hidden Länd – Wir im ersten Jahrtausend“, die derzeit im Kunstgebäude Stuttgart am Schlossplatz zu sehen ist, bieten das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg und das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart Interessierten am 12. November 2024 um 19 Uhr die Möglichkeit, einen nicht-öffentlichen Bereich der Stuttgarter Stiftskirche kennenzulernen.

Die Ursprünge der Stiftskirche liegen in der Zeit der Christianisierung. Archäologische Ausgrabungen des Landesamts für Denkmalpflege haben Gräber aus dem 7. Jahrhundert geliefert, die zu einem ersten frühmittelalterlichen Kirchenbau gehören könnten. Sie sind Zeugen einer frühen christlichen Gemeinde an dieser Stelle. Gabriele Graenert, Referentin für frühmittelalterliche Archäologie beim Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart und Stiftspfarrer Matthias Vosseler nehmen Interessierte mit in die Unterkirche. Im daran anschließenden Vortrag beleuchtet Gabriele Graenert, die gleichzeitig Kuratorin der aktuellen Großen Landesausstellung „The Hidden Länd – Wir im ersten Jahrtausend“ ist, die Vergangenheit und stellt wissenschaftliche Ergebnisse der Ausgrabung vor. Stiftspfarrer Matthias Vosseler stellt die Verbindung zum Heute her und lässt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken, wie nahe oder fremd uns die damaligen Menschen sind. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung unter thl@konstanz.alm-bw.de.