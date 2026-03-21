Große Kundgebung: Zehntausende demonstrieren gegen Regierung in Prag

Mit Fahnen und Spruchbändern protestieren viele junge Menschen in Prag. Was die Bewegung «Eine Million Augenblicke für Demokratie» der rechten Regierung des Milliardärs Andrej Babis vorwirft.
Prag - Zehntausende Menschen haben in Prag gegen die Regierung des Rechtspopulisten und Milliardärs Andrej Babis demonstriert. Sie folgten einem Aufruf des Bündnisses "Eine Million Augenblicke für Demokratie". Deren Gründer Mikulas Minar warf dem Kabinett vor, autoritäre Tendenzen zu zeigen und das Land nach Osten wenden zu wollen.