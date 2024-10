Große Gala in New York City: Women of the Year: Brooke Shields strahlt neben ihrer Tochter Rowan

"Women of the Year": Brooke Shields strahlt neben ihrer Tochter Rowan

Große Gala in New York City

1 Schauspielerin Brooke Shields (l.) und Tochter Rowan Francis Henchy glänzen auf dem roten Teppich der "Women of the Year"-Awards in New York. Foto: getty/Michael Loccisano/Getty Images

Bei der glamourösen "Women of the Year"-Preisverleihung waren einmal mehr große Teile der Hollywood-Elite anwesend. Unter anderem überraschten Brooke Shields und ihre Tochter Rowan mit ihrem glanzvollen Auftritt.











Schauspielerin und Model Brooke Shields (59), unter anderem bekannt aus dem US-amerikanischem Filmdrama "Die blaue Lagune", glänzte am Dienstag, dem 8. Oktober, gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Rowan Francis Henchy (21) auf dem roten Teppich der "Women of the Year"-Awards der Frauenzeitschrift "Glamour" in New York City.