Kleine Schuhe, große Neuigkeit: Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß und Gitarrist Thomas Stolle sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn bekommt ein Brüderchen.

Manchmal reichen vier Worte und ein Foto. Ein winziges Paar Schuhe im Kreis mit sechs größeren Schuhpaaren, dazu der Satz "Bauch leer, Kinderzimmer voll" - so hat Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (41) am Dienstag ihre Community wissen lassen, dass ihr zweites Kind auf der Welt ist. Gepostet wurde die Meldung auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Band.

Ihr Partner und Bandkollege Thomas Stolle (42) wird damit zum zweiten Mal Vater eines Jungen: "Unser Sohn hat nach seiner Cousine nun ein kleines Brüderchen bekommen", heißt es im Posting.

Bandkollegen, Liebespaar, Eltern

Dass Stefanie Kloß und Thomas Stolle heute eine Familie sind, hat seinen Ursprung in der Band selbst. Seit 2010 ist das Paar offiziell zusammen - nach Jahren, in denen Fans und Beobachter bereits spekuliert hatten. Damals ließ Kloß über die Bandwebsite ausrichten, man habe zunächst schauen wollen, ob es auch wirklich funktioniere. Ihr erstes Kind, ebenfalls ein Sohn, kam 2018 zur Welt - sein Name ist bis heute nicht öffentlich bekannt.

Kloß, die neben ihrer Karriere als Rocksängerin auch durch TV-Formate wie "The Voice" und "The Masked Singer" bekannt ist, teilt berufliche Inhalte freizügig, familiäre Momente hingegen mit großer Zurückhaltung.

Erst April, jetzt Mai

Erst im April hatte Kloß mit dem Satz "Glas leer, Bauch voll" und einem Foto mit deutlich sichtbarem Babybauch die Schwangerschaft auf Instagram öffentlich gemacht. Kaum sechs Wochen später folgte die Geburtsankündigung. Ihre Fans, die die Schwangerschaft bereits enthusiastisch begrüßt hatten, überschütten das neue Posting nun mit Glückwünschen.

Was die Geburt des zweiten Kindes für den Tourneekalender von Silbermond bedeutet, bleibt offen. Im Januar hatten sich Stefanie Kloß, Thomas und Johannes Stolle (43) sowie Andreas Nowak (43) aus ihrer "kleinen Auszeit" zurückgemeldet.

Ihre Follower ließen sie wissen, dass es ihnen gut gehe und sie sich bereits auf 2027 freuen. Dann feiert die Band ihr 25-jähriges Jubiläum mit zwei Konzerten in Dresden. Am 19. und 20. Juni 2027 treten sie im Rudolf-Harbig-Stadion auf.