Kleine Schuhe, große Neuigkeit: Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß und Gitarrist Thomas Stolle sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn bekommt ein Brüderchen.
Manchmal reichen vier Worte und ein Foto. Ein winziges Paar Schuhe im Kreis mit sechs größeren Schuhpaaren, dazu der Satz "Bauch leer, Kinderzimmer voll" - so hat Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (41) am Dienstag ihre Community wissen lassen, dass ihr zweites Kind auf der Welt ist. Gepostet wurde die Meldung auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Band.