Große Freude im Kreis Ludwigsburg: Land sagt Millionenbetrag zu – zweites Frauenhaus kann kommen

Der Bedarf für ein zweites Frauenhaus im Landkreis Ludwigsburg besteht seit Langem, nun ist auch die Finanzierung fast ganz gesichert.
Arezoo Shoaleh vom Verein „Frauen für Frauen“ ist die Freude deutlich anzumerken: „Das ist für unseren Verein und den Landkreis ein ganz besonderer Tag heute“, sagte sie am Freitag. Denn da kam die Zusage des Landes, die geschätzt 3,7 Millionen Euro teure Sanierung des alten Kurhotels in Ludwigsburg-Hoheneck mit rund 2,8 Millionen zu unterstützen – das entspricht 75 Prozent der Gesamtkosten und damit der maximal möglichen Förderung. Anfang des Jahres hatte der Landkreis Ludwigsburg von den beantragten 900.000 Euro an Fördergeld 500.000 bewilligt, was der Verein als Schlag ins Gesicht empfand. Umso größer ist jetzt die Freude darüber, dass es dank der Finanzspritze des Landes doch noch klappt mit einem zweiten Frauenhaus, das seit Langem gefordert wird, weil das bereits bestehende den Bedarf nicht decken kann.