Die Filmwelt versammelt sich in Berlin: Zahlreiche Stars sind zur 76. Berlinale angereist. Michelle Yeoh durfte am Donnerstagabend gleich den Goldenen Ehrenbären entgegennehmen.

Die 76. Berlinale ist am Donnerstagabend in Berlin gestartet. Zur Eröffnung waren bereits einige Stars anwesend, darunter Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (63). Sie nahm den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk entgegen. Auf der Bühne wurde sie von ihren Emotionen überwältigt: Der "Everything Everywhere All at Once"-Star konnte die Tränen nicht zurückhalten.

Es ist nicht der erste große Preis für die malaysische Schauspielerin: 2022 hatte sie für "Everything Everywhere All at Once" einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin einer Komödie oder eines Musicals gewonnen. 2023 folgte der Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Schauspielerin glänzt in Glamour-Look

Bei ihrem Auftritt glänzte Yeoh in einem hellen Kleid, das mit zahlreichen Pailletten versehen war. Dazu trug sie eine funkelnde Choker-Halskette, ein passendes Armband sowie eine Uhr und Hängeohrringe. Ein glamouröses Make-up rundete den Look ab. Eine weiße Felljacke hatte sie zuvor für Fotos abgelegt.

Auf dem roten Teppich zeigte sie sich auch mit Ehemann Jean Todt (79). Der ehemalige Formel-1-Teamchef wählte einen schwarzen Anzug und hatte einen blauen Schal um seinen Hals gebunden.

Auch diese Stars sind schon eingetroffen

Neben Yeoh reisten zahlreiche weitere internationale Stars zur Berlinale an, darunter Neil Patrick Harris (52) und "The Last of Us"-Star Bella Ramsey (22). Auch deutsche Prominente stehen auf der Gästeliste: Matthias Schweighöfer (44) erschien mit Ehefrau Ruby O. Fee (30). Jella Haase, Harriet Herbig-Matten und Jessica Schwarz sind ebenfalls vor Ort.

Die Filmfestspiele dauern noch bis zum 22. Februar an.