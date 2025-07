1 Inhaber Tiziano Olivier (Mitte) mit seinen Kindern (vorne) und seinem Team. Foto: Werner Kuhnle

Der Eissalon Olivier holt den Sieg bei unserer großen Eis-Umfrage. Was ihn so besonders macht – und wie Sie 10-Euro-Gutscheine gewinnen können – lesen Sie hier.











Ob klassisch Vanille und Haselnuss oder außergewöhnliche Kreationen wie Rose oder Schoko-Chilli – im Eissalon Olivier in der Myliusstraße 3 in Ludwigsburg gibt es täglich 56 verschiedene Eissorten und über 250 wechselnde Sorten in der Saison.