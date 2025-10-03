„Große Ehre“ für Stuttgart Surge: Eintrag ins Goldene Buch – und viele offene Fragen

Der Meister der European League of Football zieht ins Stuttgart Rathaus ein und verewigt sich im Goldenen Buch der Stadt. Was an einem nichts ändert: Die Zukunft bleibt ungeklärt.
Das große Finale in der MHP-Arena, in dem Stuttgart Surge triumphierte und sich den Titel in der European League of Football (ELF) holte, liegt fast vier Wochen zurück – doch gefeiert wird immer noch. Am Mittwoch hatte das Meister-Team einen großen Auftritt im Göckelesmaier-Zelt auf dem Wasen, einen Tag später war der Rahmen dann ein gänzlich anderer: Die Spieler und ihr Trainerstab trugen sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart ein. „Für uns“, sagte Jordan Neuman, „ist das eine riesengroße Ehre.“ Und ein Moment, der unvergessen bleiben wird.