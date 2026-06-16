Wie sauber ist Stuttgart wirklich? Die AWS startet eine Bürgerumfrage 2026. Wo im Stadtgebiet Handlungsbedarf besteht und wie die Online-Teilnahme ab sofort möglich ist.
Wie sauber finden die Stuttgarterinnen und Stuttgarter ihre Stadt? Zum zweiten Mal führt die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) eine vom Meinungsforschungsinstitut LQM in Mainz durchgeführte Umfrage zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadtsauberkeit durch, die erste Umfrage fand 2023 statt: Bis zum 12. Juli 2026 kann man via Online-Umfrage verschiedene Fragen rund um Stuttgarts Sauberkeit beantworten, zusätzlich werden 1.000 Telefoninterviews sowie 100 Straßeninterviews an hoch frequentierten Orten, etwa zwischen Leonhardskirche und Wilhelmsplatz, geführt.