2000 Wohnungen für Stuttgart?: Investor will Pläne vorstellen –IBM-Areal in Vaihingen steht vor Verkauf

Der ehemalige Deutschlandsitz des Computergiganten ging bereits durch mehrere Hände. Nun will ein Unternehmen aus der Schweiz einsteigen und Wohnungen bauen.
Dem seit 16 Jahren leer stehenden IBM-Areal im Stadtbezirk Vaihingen könnte bald neues Leben eingehaucht werden. Seit 2020 zählt die Liegenschaft mit der Hausnummer 100 in der Pascalstraße zum Portfolio der in heftiges Schlingern geratenen Adler-Group. Diese hatte angekündigt, sich von allen Projektentwicklungen zu trennen und sich künftig auf ihren Wohnungsbestand in Berlin (17.600 Einheiten) konzentrieren zu wollen.