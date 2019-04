Oldtimerfans treffen sich in Ludwigsburg

Große Ausfahrt am Breuningerland

14 Echter Rockabilly-Style mit amtlichem fahrbaren Untersatz: In Ludwigsburg haben sich Oldtimerfans aus ganz Baden-Württemberg getroffen. Foto: Andreas Rosar

Die Sonne strahlt mit dem Chrom um die Wette: In Ludwigsburg haben sich Oldtimerfans aus ganz Baden-Württemberg zur großen Sternfahrt getroffen.

Ludwigsburg - Der Wettergott hat auch in diesem Jahr wieder ein Herz für Oldtimerfans – und ließ am Sonntagvormittag die Sonne über Ludwigsburg strahlen. Dort trafen sich nämlich Oldtimerbesitzer aus der Region Stuttgart und dem Land zu einer Sternfahrt am Breuningerland.

Begleitet wurde die Oldtimerschau auch in diesem Jahr wieder von einem verkaufsoffenen Sonntag im Breuningerland. Um die Verkaufsaktion hatte es im Vorfeld viel Ärger gegeben.

Das Treffen wird in dieser Form deshalb in diesem Jahr auch das letzte Mal stattfinden. Denn den verkaufsoffenen Sonntag wird es im kommenden Jahr nicht mehr geben.

In unserer Bildergalerie finden Sie die Eindrücke vom diesjährigen Oldtimertreffen am Breuningerland.