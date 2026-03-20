Große Anteilnahme: „Schrecklich, mein Beileid“ – Tödlicher Unfall mit Baum erschüttert Waiblingen

Ein umstürzender Baum trifft ein fahrendes Auto – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Das Unglück sorgt für eine große Betroffenheit und wirft zugleich Fragen auf.
Ein tödlicher Unfall erschüttert Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) – und sorgt auch darüber hinaus für große Betroffenheit: Zwischen den Stadtteilen Neustadt und Kleinhegnach ist am Dienstagmittag ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Für den 55 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und war so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.