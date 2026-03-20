Große Anteilnahme: „Schrecklich, mein Beileid“ – Tödlicher Unfall mit Baum erschüttert Waiblingen

Ein umstürzender Baum trifft ein fahrendes Auto – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Das Unglück sorgt für eine große Betroffenheit und wirft zugleich Fragen auf.

﻿Ein tödlicher Unfall erschüttert Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) – und sorgt auch darüber hinaus für große Betroffenheit: Zwischen den Stadtteilen Neustadt und Kleinhegnach ist am Dienstagmittag ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Für den 55 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und war so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Der tragische Vorfall bewegt viele Menschen in den sozialen Netzwerken. Unter Beiträgen auf Instagram, TikTok und Facebook äußern zahlreiche Nutzer vor allem eines: Mitgefühl. „Schrecklich, was da passiert ist. Mein Beileid“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer kommentiert: „Viel Kraft den Angehörigen“. Immer wieder tauchen auch Kommentare wie „Ruhe in Frieden“ oder „so traurig“ auf.

Unfall in Waiblingen löst Verunsicherung aus

Viele zeigen sich erschüttert darüber, wie plötzlich der Unfall geschehen ist. Dass ein Baum unvermittelt auf ein fahrendes Auto stürzt und der Fahrer dabei auch noch umkommt, empfinden viele als beunruhigend. „Ein Baum fällt doch nicht einfach so um“, meint ein User. Ein anderer schreibt: „Da hat man schon ein sicheres Auto und dann sowas“.

Einige Nutzer schreiben jedoch auch, dass ein Unfall an der Stelle nur eine Frage der Zeit gewesen sei. „Darauf habe ich schon lange gewartet. Die Bäume dort sind morsch und schief“, kommentiert eine Nutzerin. Sie fügt hinzu, dass sie stets versucht, die Strecke schnell zu passieren. Eine weitere Userin berichtet, dass an der Stelle bereits mehrfach Bäume umgestürzt seien.

Fragen zur Baumkontrolle nach tödlichem Unfall in Waiblingen

Neben der Anteilnahme werden auch erste Fragen laut. Fragen danach, wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte. Einige Nutzer vermuten, dass der umgefallene Baum von einem Pilz befallen wurde. Andere fragen sich, ob die Bäume ausreichend kontrolliert werden und wer in dem Fall zuständig ist. „Ich habe keinen Baumpfleger dort gesehen“, schreibt ein Nutzer.

Viele Nutzer fragen sich, wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein anderer Nutzer fragt: „Wie kann das in Deutschland passieren, wo es für alles ein Gesetz und eine Aufsichtsbehörde gibt?“. Andere geben zu bedenken, dass es angesichts der Vielzahl an Bäumen kaum möglich sei, jeden einzelnen zu überprüfen. Solche Ereignisse seien einfach unvorhersehbar: „Es kann jeden treffen“, schreibt ein Nutzer.

Auch die Frage nach der Verantwortung und dem weiteren Vorgehen wird diskutiert. „Die Stadt muss jetzt reagieren und die alten Bäume entfernen“, ist eine Forderung auf einer Plattform. Ein anderer Nutzer fordert: „Die Stadt Waiblingen muss die Beerdigung zahlen.“

„Sie sind nicht alleine“ – Große Anteilnahme in Waiblingen

Ein Kommentar auf TikTok zeigt zudem, wie groß die Anteilnahme vor Ort ist. Demnach seien der Verstorbene und seine Familie in ihrem Stadtteil sehr bekannt und würden geschätzt. Unmittelbar nach dem Unfall habe es eine Telefon- und WhatsApp-Lawine gegeben, um Angehörige und Bekannte des Verstorbenen zu informieren. Die Familie würde aufgefangen und erste Unterstützungsaktionen seien geplant. „Sie sind nicht alleine“, heißt es in dem Beitrag.

Der Unfall in Waiblingen wird so für viele zu mehr als einer lokalen Nachricht. Auch wenn die genauen Hintergründe noch geklärt werden müssen, steht für viele Nutzer etwas anderes im Vordergrund: die Anteilnahme für die Angehörigen und die Betroffenheit über den tragischen Tod des 55-Jährigen.