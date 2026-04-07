Großbritannien: Zehn Monate Haft für betrunkenen Passagier

Ein sturzbetrunkener Passagier randaliert an Bord eines Linienfluges von Krakau nach Bristol. Er wird von der Polizei abgeführt – jetzt spricht ein Richter ein Urteil.
Bristol - In Großbritannien ist ein Mann wegen seines randalierenden Verhaltens unter starkem Alkoholeinfluss während eines Linienfluges zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. Dies sei ein Fall, in dem nur eine Freiheitsstrafe angemessen sei, sagte der Richter der Nachrichtenagentur PA zufolge. Der 61-Jährige hatte die Vorwürfe eingeräumt. Sein Anwalt erklärte, der Schuldige sei "erschüttert über sein Verhalten".