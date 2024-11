Großbritannien: Wohl ältester Mann der Welt stirbt mit 112 Jahren

1 John Tinniswood ist im Alter von 112 Jahren gestorben. Foto: dpa/Guinness World Records

Seit Frühling hatte John Tinniswood seinen Rekord inne, im August plauderte er noch über das Geheimnis seines langen Lebens: Es gebe keins. Nun ist der Brite gestorben.











Der wohl älteste Mann der Welt ist tot. John Tinniswood sei am Montag im Alter von 112 Jahren in einem Pflegeheim in der nordwestenglischen Stadt Southport gestorben, teilte das Guinness-Buch der Rekorde mit. Den Titel hatte der Brite im April übernommen, nachdem der bisherige Rekordhalter Juan Vicente Pérez aus Venezuela (114) gestorben war.