Großbritannien: Warum Kanye Wests Auftritte in London abgesagt wurden

Nach antisemitischen Skandalen ist US-Skandalrapper Kanye West in Großbritannien unerwünscht. Ein Festival mit ihm wird abgesagt. Was steckt dahinter - und wie steht es um weitere Auftritte in Europa?
London - Kanye West bewarb T-Shirts mit Hakenkreuz, veröffentlichte einen Song mit dem Titel "Heil Hitler" und bezeichnete sich in den sozialen Netzwerken selbst als "Nazi". Zwar hatte er zu Beginn des Jahres im renommierten "Wall Street Journal" in einer ganzseitigen Anzeige um Entschuldigung gebeten - doch in Großbritannien einreisen, geschweige denn auftreten, darf der 48-Jährige vorerst nicht. Die wichtigsten Fragen in der Diskussion.