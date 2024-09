Teenager soll 80-Jährigen bei Spaziergang in Park getötet haben

1 Der 14-jährige Tatverdächtige wird vor einem Jugendgericht angeklagt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

In Großbritannien schlägt ein weiterer Fall von Jugendgewalt hohe Wellen: Ein Teenager soll einen 80 Jahre alten Mann getötet haben.











Einem 14-Jährigen wird vorgeworfen, einen 80-jährigen Mann getötet zu haben, der seinen Hund in einem Park ausführte. Am Donnerstag erschien der 14-Jährige vor einem Jugendgericht in Leicester. Ihm wird von der Anklage Mord vorgeworfen.