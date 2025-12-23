Großbritannien: So wird Weihnachten bei den Royals

Ihre frohen Botschaften hat die britische Königsfamilie schon vor Weihnachten verschickt. Die Feiertagsruhe ist aber auch diesmal nicht frei von Misstönen.
London - Ihre Festtagsgrüße verschickten König Charles III. und Königin Camilla schon vor Wochen auf mit einem Foto bedruckten Karten. Thronfolger Prinz William und Ehefrau Prinzessin Kate wünschten - etwas moderner - auf der Plattform X "allen ein frohes Weihnachtsfest". Für die britischen Royals gilt in diesen Tagen, was auch bei Millionen deutschen Familien Tradition ist: Zur Ruhe kommen, geliebte Menschen umarmen - und nicht über diesen einen in Ungnade gefallenen Onkel sprechen.