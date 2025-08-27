Großbritannien: Schlossherrin oder Schlossherr in Schottland gesucht

Das schottische Schloss Kinloch Castle steht zum Verkauf - und das zum Preis eines Einfamilienhauses am Rande einer deutschen Großstadt. Doch die Sache hat mehr als einen Haken.
Kinloch - Hausbesitzer im Speckgürtel einer deutschen Großstadt oder doch lieber Schlossherr auf einer schottischen Insel? Wer mindestens 775.000 Pfund (umgerechnet knapp 900.000 Euro) für eine Immobilie aufbringen kann, darf träumen: In Schottland wird ein Schloss verkauft, das als Kulisse für einen Agatha-Christie-Krimi taugen würde.