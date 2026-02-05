Großbritannien: Schiffsunglück vor Küste Englands – Kapitän muss in Haft

1 Das Unglück ereignete sich vor fast einem Jahr vor der Küste Englands. (Archivbild) Foto: Dan Kitwood/pool getty/AP/dpa

Beim Zusammenstoß zweier Schiffe stirbt ein Crewmitglied, die Leiche bleibt verschwunden. Der Kapitän eines der beiden Schiffe muss lange hinter Gitter.











London - Wegen der Tötung eine Crewmitglieds ist der Kapitän des Frachters "Solong" fast ein Jahr nach der Kollision zweier Schiffe zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der 59 Jahre alte Russe habe "das sehr hohe Todesrisiko offensichtlich missachtet", sagte Richter Andrew im Baker im Londoner Strafgerichtshof Old Bailey der Nachrichtenagentur PA zufolge. Das Unglück ereignete sich am 10. März 2025 vor der Nordküste Englands. Ein Mann kam ums Leben, seine Leiche wurde nie gefunden.