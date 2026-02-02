1 Fast ein Jahr nach der Kollision zweier Schiffe vor Englands Nordseeküste ist der Kapitän des Frachters "Solong" der fahrlässigen Tötung eines Crewmitglieds schuldig gesprochen worden. Foto: Dan Kitwood/pool getty/AP/dpa

London - Fast ein Jahr nach der Kollision zweier Schiffe vor Englands Nordseeküste ist der Kapitän des Frachters "Solong" der fahrlässigen Tötung eines Crewmitglieds schuldig gesprochen worden. Der 59 Jahre alte Russe musste sich vor einem Gericht in London verantworten. Bei dem Unglück am 10. März war ein Mann ums Leben gekommen, seine Leiche wurde nie gefunden.